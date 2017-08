Confira quem são os finalistas do campeonato municipal de futsal nas categorias masculino e feminino

Aconteceu no último final de semana no Ginásio Municipal Poliesportivo Jorge Teixeira o campeonato de futsal masculino e feminino de Vilhena.

Na competição masculina a equipe do Desportivo Vilhena venceu o time da Trator Campo/RC Brindes por 07 a 05; já o União Futebol Clube fechou o placar em 06 a 04 contra o Sevilla.

No torneio feminino o time do Real Futsal/P. Maringá garantiu sua vaga na final ao vencer por 3 a 0 o time Masutti B.

A outra vaga da categoria feminina ficou com o time do Masutti A que venceu a equipe Semetra por 3 a 0.

As disputas finais acontecerão no dia, 01 de setembro, no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia