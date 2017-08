CORUMBIARA: jovem de 21 anos morre após prática de exercício físico

O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 23, quando a estudante Taylla Mellayne, de 21 anos, que de José Vilson, funcionário da prefeitura e neta do ex-vereador de Corumbiara, José Bartolomeu Gomes, mais conhecido como Zé Dentista, se sentiu mal após uma brincadeira de dança na casa de uma cunhada e acabou falecendo.

Segundo informações, a jovem que realiza a brincadeira quase todas as semanas juntamente com amigas, teria tido uma convulsão durante a noite de terça-feira, 22 e foi levada por familiares até o Hospital Municipal de Corumbiara, onde foi medicada e liberada com uma prescrição médica.

Durante a madrugada desta quarta, Taylla voltou a se sentir mal e novamente foi levada até o hospital onde sofreu mais de cinco paradas cardíacas, sendo transferida às pressas para o Hospital Regional de Vilhena, onde não resistiu e faleceu.

Segundo amigos da família, eles não acreditam que o exercício tenha causado a morte da jovem, que ainda não teve laudo definido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social