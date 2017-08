Em outubro, Festa do Patrão Rodeio show vai agitar Chupinguaia

Acontecerá dos dias 05 a 08 de outubro a “Festa do Patrão Rodeio Show” no Clube do Laço, em Chupinguaia.

O evento terá como atração os locutores Rafael Texano, Jeferson “O lobo das arenas” e Carlos Louzada, além de shows com as bandas Garotos do Forró e Swing Universitário.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 98126-6660 ou 98442-4552.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação