EXCLUSIVO: réus do “Caso Jéssica” são ouvidos em audiência de instrução

Teve início as 08h00 desta quarta-feira, 23, no Fórum da comarca de Cerejeiras, à audiência de instrução dos suspeitos de terem assassinado a jovem Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, no fim do mês de abril do ano corrente.

Na audiência, que visa à instrução dos réus Ismael José dos Santos, ex-namorado da vítima e seu primo, Diego de Sá Parente e suas testemunhas de defesa, já foram ouvidos além dos acusados, o pai e o irmão da jovem assassinada, por serem os informantes do caso e a mãe da menor, que apesar ser informante também foi arrolada pela defesa.

As primeiras informações dão conta de que a mãe da vítima foi ouvida com o acompanhamento de uma enfermeira, devido estar com a pressão arterial alterada.

Ainda serão ouvidas as testemunhas de defesa dos acusados, as de rol comum e as arroladas pelo juiz que rege o caso.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha a audiência, que ocorre a portas fechadas e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia