Força Tática estoura boca de fumo pela segunda vez no mesmo endereço em Vilhena

Após receber denúncias de que em uma residência localizada na Rua 1713, no Bairro Jardim Primavera, o proprietário Marcos Oliveira Pinto, de 39 anos, estaria permitindo que um jovem conhecido como “Thiaguinho” realizasse comércio de entorpecentes, uma guarnição da Força Tática se deslocou até o referido endereço para checar a veracidade dos fatos.

No local, os militares realizaram um breve monitoramento e puderam perceber uma intensa movimentação de usuários de drogas além de um jovem, que realizava o monitoramento do local, checando a todo momento, a movimentação da via.

Após solicitar e receber apoio, os militares se aproximaram do local a pé, porém, ao perceber a presença dos mesmos, o olheiro correu para os fundos do quintal e avisou as pessoas que estavam em uma varanda do imóvel, sobre a presença da polícia.

Neste momento, houve um alvoroço dos sete presentes, mas todos foram contidos pelos militares, principalmente, Thiago Henrique dos Santos Carvalho, de 18 anos, o referido “Thiaguinho”, que estava deitado em uma rede e ao ter conhecimento da abordagem, dispensou uma pedra de pasta base de cocaína, próximo ao muro da residência.

Além da droga dispensada pelo infrator, que pesou cerca de cinco gramas, foram encontradas dentro da rede que este estava, mais duas pedras menores do mesmo entorpecente.

Diante dos fatos que comprovaram o comércio de drogas na residência, onde já é a segunda vez que ocorre abordagem com prisão de agentes pelo mesmo crime, Thiago, que já é reincidente e Marcos, receberam voz de prisão por tráfico e foram conduzidos com os demais envolvidos, à Delegacia de Polícia Civil, para o registro da ocorrência.

Texto e fotos: Extra de Rondônia