ILUMINAÇÃO: Economia de recursos garante expansão de meta em obra na BR-174

O Senador da República, Acir Gurgavz (PDT), confirmou nessa semana que a segunda parcela referente ao pagamento da obra de iluminação da BR-174, na ordem de R$ 500 mil, já foi liberado pelo Governo Federal na semana passada.

Esta é a última fase do projeto que contemplará diversos bairros do Município, além de contribuir com a redução de acidentes no perímetro urbano que abriga a rodovia.

A conclusão do projeto mostrou toda a eficiência empregada pela equipe da prefeita Rosani Donadon (PMDB) na execução dos trabalhos e cuidados com o recurso público. Ao final da primeira etapa, ficou constatado uma economia de recursos.

Os rendimentos desta sobra contribuíram com a expansão de meta do projeto, e quem ganhou com isso foi a população. “Conseguimos ampliar a iluminação da rodovia, proporcionando mais conforto e segurança aos munícipes e nossos visitantes”, comentou a prefeita.

Acir ainda se colocou à disposição do Município para auxiliar na garantia dos recursos relacionados às multivias, projeto orçado em aproximadamente R$ 30 milhões e que encontra-se parado em Brasília.

Texto e foto: Assessoria