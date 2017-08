PM flagra três homens em prática de caça ilegal em Chupinguaia

Uma guarnição da Polícia Militar, que no início da madrugada desta quarta-feira, 23, realizava patrulhamento pela RO-391, no município de Chupinguaia, sentido ao distrito do Guaporé, avistou um veículo Fiat Uno, parado em um local de mata fechada, na altura do km 15.

Devido às características do local onde o veículo estava estacionado e do horário avançado, os militares logo suspeitaram se tratar de caçadores e decidiram montar campana à espera do retorno dos mesmos, próximo ao veículo.

Após cerca de três horas de espera, o militares avistaram focos de lanternas e procederam em abordagem, porém, ao receberem a ordem de parada, dois dos infratores conseguiram fugir se embrenhando na mata fechado.

Josinei Souza Ribeiro, de 29, morador de Chupinguaia, foi detido em flagrante, em posse de uma espingarda calibre 28, devidamente municiado e de mais três munições intactas do mesmo calibre.

Na fuga, os infratores, que se trata de Fernando Ramos Martins, de 23 anos, condutor e proprietário do veículo e Luiz Carlos, também moradores de Chupinguaia, abandonaram duas espingardas de calibres 32 e 36, sendo que uma destas, também estava municiada.

Após confessar que estava no local com os dois amigos para a prática de caça, Josinei recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil de Vilhena, juntamente com o material apreendido para o registro da ocorrência.

O veículo foi entregue aos policiais militares de Chupinguaia para ser devolvido ao dono, já que estava com a documentação em dia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração