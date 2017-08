PM recupera em Vilhena motocicleta roubada em Espigão

A motocicleta Honda CG 125, de cor preta, com placa NDP-0387 de Espigão do Oeste, que possuía registro de roubo junto ao DETRAN, foi localizado na madrugada desta quarta-feira, 23, por uma guarnição da Polícia Militar, em uma residência situada na Avenida 1713, no Bairro Cristo Rei de Vilhena.

Os militares que averiguavam uma denúncia de apropriação indébita fizeram contato com o proprietário do imóvel, que afirmou aos policiais, que Ronildo dos Santos Silva, de 34 anos, é quem teria chegado pilotando o veículo e estacionado em sua residência. O morador não afirmou qual sua relação com o suspeito, porém, afirmou que não tinha conhecimento de que o veículo era roubado.

Diante dos fatos, Ronildo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao departamento de Polícia Civil para esclarecer ao delegado de plantão, os motivos pelos quais o veículo estava sob sua responsabilidade.

Texto e fotos: Extra de Rondônia