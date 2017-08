VÍDEO: Prefeita vistoria e fala sobre ações de recuperação da erosão na avenida Curitiba

Máquinas e homens trabalham em ritmo acelerado para resolver problema que se arrasta desde 2011

Na manhã desta quarta-feira, 23, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) vistoriou os trabalhos que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está executando de recuperação da erosão no final da Avenida Curitiba, em Vilhena.

Rosani Donadon informou que a Semosp está realizando a primeira etapa do trabalho que consiste na realização do aterramento e limpeza de entulhos. Após isso, serão implementadas tubulações e caixas de passagens para escoar as águas, oriundas das Ruas 743 e Avenida Curitiba, acarretadoras da erosão na região.

“Estamos trabalhando empenhados para resolver esse problema que se arrasta desde 2011. Nosso objetivo é oferecer qualidade de vida para os vilhenenses e com essa obra os moradores vão ter tranquilidade”, disse a prefeita.

Rosani Donadon lembrou que também está sendo executada uma obra de instalação de tubulação de drenagem na Rua Jandaia, no bairro Cristo Rei, que vai contribuir para resolver o problema de alagação na erosão no final da Avenida Curitiba.

“Estou feliz, pois sei que essas obras que estão sendo executadas vão resolver esse problema da erosão e também que vai beneficiar a população que há anos clama por uma solução”, finalizou a prefeita.

Texto, Vídeo e fotos: Assessoria