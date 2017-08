Ciclista embriagado causa acidente na BR-174; uma pessoa sofre fratura no pé

Acidente envolvendo um ciclista e uma caminhonete Toyota Hilux aconteceu no começo da tarde desta quinta-feira, 24, na BR-174 – próximo ao cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com o motorista da picape Ademilson de Gouveia Silva, mais conhecido por “Nino da funerária São Matheus”, trafegava pela rodovia sentido Juína, e estava atrás de um motoqueiro, quando derrepente o condutor da bicicleta que estava visivelmente embriagado e carregava uma mulher na garupa, atravessou a frente do motociclista, que conseguiu desviar, porém, apesar de tentar uma manobra para também desviar do ciclista, o empresário não conseguiu e acabou colidindo. O ciclista, além de errado e embriagado, agrediu verbalmente o empresário com diversas palavras de baixo calão.

O rapaz sofreu um corte na boca, já a mulher teve fratura no pé esquerdo entre outras escoriações.

O ciclista em nenhum momento mostrou preocupação com a moça que estava com ele, e sim estava exaltado e exigindo que o motorista da pagasse a bicicleta para ele.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência. As vítimas não quiseram se identificar. Mas a reportagem levantou que se trata de andarilhos que ficam pedindo dinheiro em semáforos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia