Diretor de comunicação da Câmara fala sobre viagens e diárias dos vereadores de Vilhena

Na tarde desta quinta-feira, 24, o diretor de comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, Kanitar Obest, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre as viagens e diárias dos parlamentares.

Os vereadores França Silva (PV) e Ronildo Macedo (PV), foram citados numa matéria desta página eletrônica que foi ao Ar na manhã desta quinta-feira, 24, com o título “Campeão de diárias abre mão de benefício após ser desmascarado e viaja por conta; mas combustível quem paga é o contribuinte”.

Porém, segundo Kanitar, os vereadores foram até Porto Velho para angariar recursos, utilizando de veículo próprio, sendo apenas o combustível no valor de R$ 800,00 custeado pelo Poder Legislativo, no qual França Silva abriu mão das diárias, mas Ronildo Macedo não fez o mesmo e recebeu quatro diárias totalizando R$ 1,8 mil.

O diretor enfatiza que França foi visitar duas secretarias estaduais para pedir agilidade no processo, que deve trazer cerca de R$ 700 mil aos cofres do município. Dinheiro este que seria utilizado na construção de uma Praça no bairro Embratel. Além disso, França Silva está em busca de fechar acordo para trazer recursos para a secretaria de esportes de Vilhena.

Já o vereador Ronildo Macedo, foi a capital em busca de recursos para aquisição de veículos para atender os agentes comunitários, além de realizar reuniões nas secretarias de saúde, secretaria de segurança pública e secretaria de esportes. Ronildo também foi atrás de informação sobre a pavimentação do bairro Cristo Rei, junto ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Ainda, de acordo com kanitar, a gestão anterior da Câmara gastou com diárias de Janeiro a julho de 2016 – R$ 123 mil, sendo que nesta legislatura de 2017 – no mesmo período os gastos com diárias não excederam a R$ 55 mil, ou seja, cerca de 59% a menos que na gestão passada.

Texto e Foto: Extra de Rondônia