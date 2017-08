Em entrevista ao Extra de Rondônia, Secretário de Esporte fala das conquistas na sua pasta

Na manhã desta quinta-feira, 24, o Secretário Municipal de Esportes e Cultura José Natal Jacob, mais conhecido como “Natalzinho”, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou da gestão de sua pasta e dos projetos para a Secretária Municipal de Esportes e Cultura (Semec) no ano de 2018.

Natal contou que assumiu a secretaria desestruturada, sem material de trabalho e que ele e a sua equipe realizaram reformas nos ginásios poliesportivos que estavam sem condições de uso, assim como também nas academias localizadas nas praças e no estádio municipal.

Após as reformas, o secretário disse que partiu para o evento de calendários no primeiro semestres com vários torneios e campeonatos esportivos. “E para este segundo semestre estaremos realizando mais campeonatos e torneios”, afirmou Natal.

Segundo Natal a secretaria enfrentou muitas dificuldades para licitar materiais esportivos, devido há várias dívidas na antiga gestão.

O secretário enfatizou também que está em débito com projetos de basquete e handebol por falta de técnicos, mas garantiu que até o final do ano serão contratados os profissionais.

Além disso, Natal reforçou que está com projetos encaminhados para o ano que vem, assim como a construção de um novo ginásio poliesportivo.

O secretário finalizou a entrevista afirmando que para o aniversário de Vilhena a Semec em parceria com outras secretarias realizará uma programação de três dias com competições esportivas.

Texto e Foto: Extra de Rondônia