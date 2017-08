Jovem é esfaqueado em briga de bar em Colorado

Noé Pinheiro, de cerca de 23 anos, foi esfaqueado por um homem identificado apenas como Robson, durante uma briga, na noite desta quinta-feira, 24, no Bar do Didi, localizado na Avenida Marechal Rondon, próximo ao Supermercado Triângulo, em Colorado.

As primeiras informaçoes dão conta de que o jovem, que já possui passagens pela polícia, foi atingido por três golpes nas costas, um no braço esquerdo e outro teria pego de raspão no pescoço, sendo socorrido em estado grave para o pronto-socorro do município, de onde foi encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e foto: Extra de Rondônia