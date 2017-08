Mesmo com problemas na justiça, Moreira Mendes é lançado pré-candidato a governo de RO

O ex-deputado federal e ex-senador Moreira Mendes, foi lançado oficialmente na manhã desta quinta-feira, 24, como pré-candidato a governador pelo partido Solidariedade (SD).

O anúncio foi feito pelo presidente nacional do SD, deputado federal Paulinho da Força, que esteve por dois dias em Porto Velho, promovendo as mudanças na direção do partido.

O anúncio foi feito durante a solenidade de posse do ex-deputado estadual Tiziu Jidalias, como presidente regional do Solidariedade, na fazenda Três Capelas, de propriedade de Moreira Mendes.

Cerca de 150 pessoas compareceram ao evento, inclusive prefeitos e vereadores de outras siglas partidárias, de várias partes do Estado. O destaque na mesa foi do prefeito de Ariquemes, Tiago Flores (PMDB), que fez questão de ressaltar sua gratidão a Tiziu Jidalias pelo apoio na campanha vitoriosa para prefeito de Ariquemes e do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, também do PMDB, que fez questão de salientar sua amizade com Tiziu, independente de partidos ou ideologias.

Em seu discurso, Paulinho da Força destacou a juventude e garra de Jidalias, como sendo fatores primordiais para que a sigla cresça e faça frente à grande expectativa da população brasileira, que espera novos rumos e mais seriedade da classe política. “Na situação de descrédito que o político brasileiro vive hoje, faz medo entrar em uma padaria e dizer que é deputado federal. Corre o risco de uns dez saírem correndo com medo de serem assaltados” ,ironizou Paulinho.

Tiziu Jidalias fez uma retrospectiva de sua vida em Rondônia, dizendo que ao chegar aqui, com 10 anos de idade, seu único sonho era ser caminhoneiro, o que conseguiu. Outras bênçãos foram acrescentadas e hoje vive mais uma etapa de projetos e sonhos que trabalha sempre em conjunto com sua esposa e filha.

Tiziu disse que de agora em diante sua meta é estruturar de maneira sólida o partido, em todos os lugares do estado, por menor que seja.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Assessoria