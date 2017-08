Presidente da Fundação Cultural fala sobre 7 de setembro e as conquistas de sua pasta neste primeiro semestre de gestão

Em visita ao Extra de Rondônia, o presidente da Fundação Cultural de Vilhena, Djavan Santos, contou sobre os projetos e realizações de sua pasta no município, além disso, enfatizou sobre a comemoração do 7 de setembro.

Djavan explicou que quando assumiu, a secretaria estava escassa de recursos. Mas que em parceria com a prefeitura foram propostos projetos de corte de gastos e de aquisição de bens, como o da compra de um veiculo para atender a demanda durante os eventos da cidade, a tela inflável para o projeto cinema nos bairros, tendas e som para dar suporte durante as festividades do município.

Segundo ele, a secretaria os equipamentos adquiridos pela sua pasta já atendeu festas juninas, feiras de artesanatos, o 1º encontro dos moto taxistas, o pagode beneficente e o evento dos motoqueiros que ocorreu este fim de semana.

Outro projeto que a secretaria está programando é a realização da noite da canção, antiga noite seresta, agora rebatizado de Encontro Musical, onde visa a apresentações de vários gêneros musicais.

De acordo com o presidente a 2ª edição está marcada para o próximo dia, 08 de setembro, no Papo de Esquina, e há planos para que seja realizada uma edição em Nova Conquista.

Djavan ressaltou também que há outros projetos pela frente como a decoração de natal de toda a cidade e a volta da premiação para a casa e o comércio mais bem decorado, a festa de Réveillon, a comemoração do aniversário de Vilhena e a comemoração do carnaval.

Outro detalhe que o presidente relatou foi à oferta de aulas gratuitas de instrumentos, oferecidas pela equipe da Orquestra Municipal e também as turmas das aulas de violão que continuam abertas para quem tiver interesse bastando procurar a Fundação para se matricular.

Em relação à programação de comemoração da independência, Djavan frisou que o desfile de 7 de setembro será realizado a partir das 18h00, com saída da Praça Nossa Senhora Aparecida e chegada na Praça Padre Ângelo Spadari, onde contará com apresentações de fanfarras da Guarda Mirim, fanfarras do município de Colorado e da igreja Adventista, tendo também apresentação da Orquestra Municipal.

Segundo ele haverá a participação de escolas estaduais, municipais, particulares, da aeronáutica, dos bombeiros, do Tiro de Guerra (TG) e do batalhão da Policia Militar (PM).

Djavan finalizou convidando toda a população para ir prestigiar o desfile.

Texto e Foto: Extra de Rondônia