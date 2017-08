Rosangela Donadon requer voto de Louvor a Betão da Fazenda Revolta em Colorado

O requerimento foi apresentado pela Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) à mesa diretora da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia.

A ação visa homenagear o empresário Gilberto de Oliveira pelos serviços prestados à comunidade por meio de ação beneficente.

Há 20 anos, Betão, como é conhecido pela comunidade vem prestando serviços, através de uma festa denominada “Prova do Laço” no município de Colorado do Oeste.

A tradicional festa é realizada para obter recursos financeiros que são destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE da cidade.

Um compromisso feito no ano de 1997, e o que era para ser apenas um simples evento hoje é considerada umas das mais agitadas festas do Cone Sul. Rosangela ressalta que em todo o País, as APAE’s aumentam as ações educativas para ofertar conforto, desenvolver projetos e focar na inclusão e educação dos alunos apaeanos.

“A APAE atende no município de Colorado mais de 60 alunos com deficiência intelectual e múltipla. Essa arrecadação total do evento tem como maior objetivo suprir as necessidades básicas dos alunos”, disse a parlamentar.

A festa da Prova do Laço é realizada na Fazenda Revolta, pertencente ao empresário idealizador da ação. Durante o evento, centenas de pessoas visitam e almoçam no local. Juntamente com a prova do laço, há leilão de gado, brindes, montarias em touros, venda de doces e salgados, artesanatos, camisetas, almoço e o famoso baile. Toda a verba arrecada é repassada à APAE e contribui com reformas do espaço, compra de equipamentos pedagógicos, entre outros.

“Nada mais que justo e merecedor deste reconhecimento. Que ele receba a recompensa divina pela sua total dedicação em ajudar e contribuir com crianças, jovens e adultos que necessitam de atenção especial”, finalizou Rosangela.

Autor e foto: Assessoria