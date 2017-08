2º Portal do Agronegócio movimentou mais de R$ 20 milhões em negócios

Organizadores e expositores do 2º Portal do Agronegócio estão comemorando os bons resultados do evento que aconteceu de 9 a 11 deste mês na sede social da ACIV, em Vilhena.

Nesta semana a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena divulgou o balanço parcial da feira de negócios que teve um público de 14 mil pessoas durante os três dias de evento e gerou negócios de mais de R$ 20 milhões de reais entre os mais de 150 expositores do evento.

E não foram apenas empresas do Cone Sul de Rondônia que participaram da exposição. A feira de negócios contou com empresas até de fora do estado. “Tivemos empresas de Cacoal, por exemplo, e também do estado de São Paulo, demonstrando a credibilidade do evento e que estamos caminhando no rumo certo. O sucesso do evento foi notório, e ficou evidenciado pelo número de expositores, pela qualidade das palestras oferecidas e pela participação maciça de empresários e trabalhadores do agronegócio e demais ramos do setor produtivo”, disse o presidente da ACIV, Elói Maria, reafirmando o compromisso da entidade de trabalhar em prol do desenvolvimento econômico de Vilhena e Cone Sul de Rondônia.

No ano passado, o primeiro Portal do Agronegócio contou com cerca de 80 expositores e 6 mil visitantes em apenas dois dias de eventos, o que gerou negociações em torno de R$ 5 milhões.

Segundo Eloi Maria, os números desse ano, além de superarem os da primeira edição, também demonstraram a consolidação do evento e seu sucesso. “Nossa proposta é diferente no Cone Sul pois a feira de agronegócios é focada em palestras, disseminação de tecnologias e exposição de equipamentos e serviços. Pensamos em um evento nos moldes das grandes feiras de negócios, pois nossa região era carente de eventos dessa natureza”, afirmou o diretor da ACIV.

Autor e foto: Jose Antonio