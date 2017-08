Caminhada “Passos que Salvam”, em prol do hospital de câncer, será em novembro

No próximo dia, 26 de novembro, ocorrerá a 3ª edição da “Caminhada Passos que Salvam”, em Vilhena.

De acordo com os organizadores, o objetivo dessa passeata é conscientizar e despertar a atenção de toda a população para os primeiros sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes.

Este é um projeto nacional, que existe desde 2012 e que em 2016 chegou a 15 estados brasileiros a favor da luta contra o câncer.

A caminhada sempre é realizada em um domingo em torno 8h30, onde é percorrido o trecho que vai da Delegacia de Policia Civil até a Praça Nossa Senhora Aparecida, lembrando que a passeata ocorrerá no mesmo dia em todos os lugares do país.

Todo o dinheiro arrecadado com a venda de kits (composto por camiseta, boné e sacochila) e doações é direcionado ao Hospital do Câncer de Barretos de Porto Velho, onde os recursos recebidos tem viabilizado o fortalecimento da pesquisa clínica dos tumores oferecendo uma segunda chance de tratamento com novas drogas para pacientes com recaída ou em progressão de doença, também fortalecendo a área de pesquisas de laboratório e genética baseadas no conceito de Terapia-alvo, tratamento geneticamente personalizado para aumentar as taxas de cura.

Outro projeto que visa ajudar o hospital é a “Força da peruca II” que arrecada cabelos para confecção de perucas para os pacientes que estão em tratamento. Segundo os organizadores do projeto existem cadastros de salões que fazem parte, onde após arrecadação os envia ao hospital.

Ano passado a passeata conseguiu vender 1300 kits, para este ano existe a meta de 2500.

As empresas que estão adquirindo os kits estão divulgando seu apoio na página do facebook.

O kit pode ser adquirido pelos representantes do projeto, sendo eles Anilza, João, Fernando, Odair e Adriana, por meio dos telefones que estão abaixo no folder ou através de lojas associadas como a Hering.

Contexto Histórico

A “Caminhada Passos que Salvam” surgiu após uma visita ao Hospital St. Jude Children’s Research, em Memphis, nos Estados Unidos. A instituição americana é hoje um hospital irmão de Barretos. Eles têm índices de cura do câncer infanto-juvenil muito maiores que em outros locais do mundo. E isso só é possível, porque investem em campanhas de conscientização da população quanto à importância do diagnóstico precoce. Uma delas é a caminhada, e em parceria com eles, deu-se o pontapé inicial em 2012.

O movimento começou tímido, em 22 cidades, mas vem ganhando proporções cada vez maiores chegando no ano de 2016 com 500 municípios e 15 estados brasileiros. A meta é fazer com que a “Caminhada Passos que Salvam”, se torne algo tão grande quanto o “Outubro Rosa”. Busca-se uma mobilização nacional, o grande sonho é ver o Brasil todo caminhando juntos em prol dessa luta, e o hospital dará todo o suporte necessário para isso.

Graças à iniciativa, apoio e comprometimento dos municípios, os médicos e pesquisadores do Hospital de Câncer de Barretos poderão acelerar e fortalecer a pesquisa clínica dos tumores e descobertas de novas técnicas de laboratório e genética para aumentar as taxas de cura.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação