CEREJEIRAS: menina de 6 anos é estuprada por vizinho

No início da noite desta sexta-feira, 25, uma menina de seis anos foi estuprada por seu vizinho, um jovem de 19 anos, em Cerejeiras.

Segundo informações, o estuprador, que trabalha em uma fazenda e havia voltado para casa na quinta-feira, 24, fugiu após cometer o crime, mas acabou deixando no local do ato, a cueca que usava. Na casa do jovem, também foi encontrada uma camiseta suja de sangue.

A criança, que também apresentava sangue nas vestes, foi socorrida até o hospital municipal, de onde será transferida diretamente para a cidada de Porto Velho, devido estar apresentando intenso sangramento e para ser realizada a coleta de material genético, como sêmen e suor do agressor.

Guarnições da Polícia Militar realizam diligências em busca do agressor.

Nossa reportagem acompanha o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa