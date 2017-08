CIDADE LIMPA: Ações da SEMOSP beneficiam Major Amarante com pintura e limpeza

Avenida recebe preparação para o desfile de 7 de setembro

Nesta semana, a ação do programa “Cidade Limpa”, da Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está executando serviços de limpeza e pintura da Avenida Major Amarante, preparando a via para o desfile de 7 de Setembro que acontecerá em Vilhena.

Segundo o secretário de Obras, Josué Donadon, a iniciativa visa melhorar o tratamento visual desta importante avenida para a comemoração dessa data, que é bastante significativa para a história de libertação do país.

“A Semosp está preparando a via para este importante dia que representa a nossa história. Destinei, por determinação da Prefeita Rosani Donadon, que também tem grande estima por datas especiais, uma equipe de campo para limpar e pintar a Avenida Major Amarante, que é a nossa principal e mais antiga via de acesso da cidade. É a segunda vez este ano que realizamos a manutenção dela e a retomada da ação teve início na segunda-feira, 21, e seguirá até término da pintura de meio fio, quando será concluído o trabalho nos próximos dias”, ressaltou o secretário de obras.

Ainda, sobre o programa “Cidade Limpa”, Josué Donadon enfatizou que as atividades desse grandioso programa desenvolvido pela Semosp estão beneficiando com limpeza e pintura as praças do 5 Bec, Nossa Senhora Aparecida e Ângelo Spadari, além das ruas transversais compreendendo a altura da Avenida Marechal Rondon, descendo a Avenida José do Patrocínio, seguindo até a Avenida Jamarí, cumprindo grande parte do centro da cidade.

Texto e fotos: Assessoria