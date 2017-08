Começa neste sábado o torneio Taça Aciv de Futebol Society

O torneio Taça Aciv de Futebol Society inicia neste sábado, 26, com participação de 32 equipes em duas categorias. Serão 22 times participando do torneio na categoria livre e 10 equipes no grupo veterano.

O sorteio para as disputas foram definidos na noite de ontem durante o congresso na Sede Social e Esportiva da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Na categoria Livre os confrontos foram definidos num sorteio de cinco grupos. Quatro times ficaram com o grupo A, B e D, e cinco equipes no grupo C e E. Já na categoria veterano ficou definido 02 grupos de cincos equipes.

Os primeiros confrontos para este sábado começam a partir das 15h45, na Sede Social e Esportiva da Aciv, com cinco jogos pela categoria máster e 02 pelo veterano.

Tabela de jogos categoria livre

1º JG – Vilhena Tintas/Suvinil x Shalk 51

2º JG – R.E.C./Quero Gás/VHA Tintas x Cabofriense/Sor. Luz Divina

3º JG – São Matheus Futebol Clube x Truck Center/Cerealista Guapor

4º JG – Pneus Gbim x Titanium Futebol Clube

5º JG – Friboi JBS x Guerreiros/Tornearia Modelo

Tabela de jogos categoria veterano

1º JG – ACIV x Metal Perfil/Texas Rancho

2º JG – Juventus FC/ Vereador Macedo x Negão Pneus

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração