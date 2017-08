Confira quem foi o ganhador do rodízio no restaurante Paiolo

Acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (Unir) realizaram uma rifa em prol do custeamento das despesas para participação do maior evento nacional de comunicação. O prêmio era um delicioso rodízio no restaurante Paiolo para duas pessoas.

E a sortuda que faturou o rodizio foi Ervira Lemes, moradora do Bairro Jardim Embratel.

Lembrando que a ganhadora deverá comparecer no próximo domingo 27 de agosto, para desfrutar deste saboroso rodízio.

O restaurante fica localizado na Rodovia BR-364, KM 03, Chácara 20, saída para Cuiabá.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação