Em visita ao EXTRA, Secretário da Fazenda diz que Vilhena tem muitas empresas sonegando e que vai fechar o cerco na fiscalização

Visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 24, o Secretário Municipal da Fazenda, Sérgio Nakamura.

O secretário fez um breve relato das ações que sua pasta está promovendo para colocar o município nos trilhos, pois segundo ele, pegou a pasta com diversos problemas, no qual ainda está tendo dificuldades para organizar tudo.

Nakamura disse que em janeiro de 2017 assumiu a pasta com uma dívida de mais R$ 106 milhões, neste primeiro semestre conseguiu pagar quase R$ 2 milhões de reais – dívidas estas de contratos, parcelamentos e financiamentos. Além da folha de pagamento da saúde que estava atrasada.

O secretário enfatizou que quando assumiu a pasta, a prefeitura não tinha crédito na cidade e os empresários locais não queriam participar de licitações. “Porém, passados seis meses, estamos colocando Vilhena nos eixos e fazendo o possível para que a prefeitura volte a ter crédito perante o empresariado local”, declarou.

Falando sobre a inadimplência, Nakamura disse que para se ter uma ideia em 2016 foram lançados 40 mil carnês de IPTU – já em 2017 subiu para mais de 41 mil, com aumento em torno de 3% – sendo que em 2016 de 40 mil lançados, apenas 30 mil pagaram, e em 2017 de 41 mil lançados até o mês de agosto 26 mil pagaram.

Segundo o secretário, a forma que a prefeitura pode ajudar o contribuinte a quitar suas dívidas, é oferecendo parcelamento em até 48 vezes, para isso o cidadão deve comparecer a Secretária de Fazenda e fazer a opção que cabe em seu orçamento para quitar os débitos junto ao município. Lembrando que dívidas de tributos leva o nome do contribuinte ao SPC, protesto e até o leilão do imóvel.

Imposto Sobre Serviço (ISS) – em 2016 fechou com mais de 14 milhões arrecadados, mas a previsão para 2017 não é boa, a arrecadação deve cair e fechar com menos de R$ 13 milhões, uma perca significativa.

A perca de arrecadação se deve principalmente por causa da economia do Brasil que não está bem, e consequentemente afeta o município, sendo que, as empresas faturam menos outras até fechando, muitas sonegando.

Ainda, segundo o secretário, em 2018 a ideia é fazer uma campanha de educação fiscal, confeccionando cartilhas, e em parceria com a Secretaria de Educação, chegar às escolas explicando em detalhes como é e onde é aplicado o dinheiro dos impostos pagos pelo contribuinte. Com isso, incentivar as pessoas a pedir nota fiscal em todos os tipos de despesas. O projeto visa trocar as notas por diversos tipos de brindes na prefeitura.

Nakamura ressalta que a prefeitura não deve nada ao Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV), a gestão passada havia deixado débito em torno de R$ 83 milhões que foram negociados e estão sendo pagos em dia.

Já na questão do transporte escolar Nakamura afirma que as empresas que prestam serviços estão com os repasses financeiros em dia, e a prefeitura está fiscalizando para que os estudantes não fiquem fora da sala de aula, inclusive resolveu o problema dos alunos do conjunto União.

Para finalizar a entrevista, Nakamura disse que seu calcanhar de Aquiles é o sistema de informática da prefeitura que está arcaico e praticamente inoperante. Com isso, em breve será feita a licitação para contratar uma nova empresa para reformular todo sistema operacional e dar mais agilidade nas ações de todo paço municipal.

Texto e Foto: Extra de Rondônia