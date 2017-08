Prefeita deverá promover mudanças no primeiro escalão do seu governo

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação de fonte confiável que haverá mudanças no primeiro escalão na prefeitura municipal de Vilhena.

Segundo a informação repassada, três secretários do primeiro escalão deverão cair até o final do mês. De acordo com o informante, isso é prática normal em qualquer administração.

Com isso, a prefeita Rosani Donadon, deverá promover as mudanças necessárias em três importantes secretarias.

Texto e Foto: Extra de Rondônia