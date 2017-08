PRF apreende veículo adulterado em Vilhena

Durante uma fiscalização de rotina nesta sexta-feira, 25, no km 01 da BR-364, em Vilhena, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou um veículo Cavalo Trator, VOLVO, Placa LPO-3079, com semi reboque USICAMP, Placa GOZ-8043, no qual foi constatado o crime de adulteração.

Após análise dos elementos identificadores do semi reboque, constatou-se uma possível alteração nos mesmos, que foram confirmadas após uma criteriosa análise.

Foi verificado ainda, que o veículo possui duas restrições judiciais e que contra o proprietário, havia um mandado de prisão em aberto por crime de receptação.

Diante da configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, o condutor e o respectivo veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Vilhena para que serem realizados os procedimentos cabíveis ao caso.

O enfrentamento de fraudes veiculares é uma das áreas de especialização da PRF, sendo diariamente realizado, culminando muitas vezes em demais delitos, como falsificação documental, falsidade ideológica, formação de quadrilha, cumprimento de mandados de prisão, entre outros.





Texto: Extra de Rondônia/PRF

Fotos: PRF