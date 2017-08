Secretário de Administração participa de assembleia extraordinária no Sindsul

Como anunciando pela diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) foi realizada na noite de ontem, quinta-feira, 24 de agosto, uma Assembleia Extraordinária que contou com mais de 200 filiados e a presença de representantes da administração municipal.

O presidente do Sindsul, Wanderley Ricardo Campos, deu início à Assembleia falando sobre a última reunião que teve com a prefeita do município Rosani Donadon, na segunda-feira, 21 de agosto, quando a mesma retirou na proposta de complementação salarial dos servidores que recebem menos que um salário mínimo, o que é contra a lei.

A proposta da administração, assinada em ata, aconteceu no último dia 06 de junho, após breve paralisação dos servidores, e dizia que; seria feita a correção salarial e esses valores seriam retroagidos ao mês de janeiro. Essa proposta foi mudada e isso gerou descontentamento dos servidores e do sindicato.

Na assembleia, esteve presente o secretário municipal de administração Miguel Câmara, que tentou explicar algumas irregularidades que existem, principalmente no Portal da Transparência da prefeitura municipal, onde é informado ao servidor um valor diferente de seu contra-cheque. “Eu não sabia disso. Se existe isso, é um erro”, tentou se explicar o mandatário.

Os servidores, assim como a diretoria do Sindicato, cobraram dos gestores explicações sobre a quantidade de cargos comissionados que existem na prefeitura de Vilhena. Hoje são mais de 486 portariados, o que gera um gasto mensal de quase R$ 900, 000, 00. Há cargos em que os valores chegam a R$ 7.900,00, enquanto servidores concursados recebem menos que um salário mínimo, e exercem a mesma função.

Os secretários não foram concretos em suas respostas e receberam vaias do público.

O advogado da prefeitura, Doutor Thiago, usou seu discurso para argumentar sobre uma possível lei, que diz ser arbitrário retroagir salários “Esse tipo de acordo só pode contar a partir da publicação”, disse ele, porém, o mesmo não apresentou tal lei e deixou os sindicalistas ainda mais decepcionados.

O que seria para agosto e com valores retroagidos, passará a valer apenas em setembro. Para isso, o advogado garantiu que irá protocolar nesta sexta-feira, 25, junto a Câmara Municipal, o documento que oficializa a correção salarial.

A reunião que já estendia por quase três horas, foi encerrada com os ânimos a flor da pele.

O presidente do Sindsul, convocou os sindicalistas a, munidos de cópias de seus holerites, protocolarem denúncias no Ministério Público, informando a disparidade nas informações. “Estou aqui para defender os servidores e não a administração. Vamos buscar nossos direitos onde quer que eles estejam”, disse o presidente.

Fonte Extra de Rondônia

Texto: Assessoria