SEMAS desenvolve atividades que proporcionam qualidade de vida aos idosos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através do Centro de Atendimento à Terceira Idade (CATI), tem realizado diversas ações destacando a valorização do idoso, em Vilhena. São ações importantes nas área de saúde, física e mental.

De acordo com o coordenador do CATI, Zerimar Silva, os atendimentos vão desde clínicos a atividades físicas. “Oferecemos atendimento médico com cardiologista, fisioterapia de alongamento e hidroginástica para pessoas da terceira idade. Também oferecemos aulas de dança e proporcionamos laser. É corriqueiro levar o grupo, com cerca de 50 idosos, para fazer piquenique no Parque Ecológico, sempre pensando no bem-estar deles”, disse Silva.

Além de atividades que envolvem o acompanhamento clinico, o CATI oferece, semanalmente, atividades físicas e de lazer para as pessoas da terceira idade, promovendo a autoestima do grupo.

Nádia Reis, que ministra as aulas de dança no CATI, avalia como importante as atividades de dança para a terceira idade. “É de vital importância que o idoso faça alguma atividade física e esteja em contato com outras pessoas. A dança pode ser eficiente, além de muito prazerosa, em todas as faixas etárias e precisamente nesta idade. A socialização e a alegria da dança ajudam a melhorar o humor e prevenir doenças. É considerada uma atividade de baixo impacto, e o risco de lesão com a dança é pequeno. Outra boa alternativa é a caminhada, muito indicada a idosos”, ressaltou a professora.

A secretária de assistência social, Ivete Pires, informou que o ônibus passa no ponto e busca os idosos. Destaca também o atendimento alimentar, como o café-da-amanhã, que são servidos todos os dias e, excepcionalmente, toda terças e quintas-feiras é servido almoço. “Nosso objetivo é valorização de qualidade a esses idosos que tanto já fizeram por nós. Fico feliz em poder proporcionar coisas boas para eles, e isso é só o começo”, finaliza a titular da SEMAS.

Texto e fotos: Assessoria