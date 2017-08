A primeira vista, polícia descarta crime encomendado na casa de ex-prefeito Rover de Vilhena

Na manhã deste sábado, 26, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com fontes confiáveis da polícia, onde a maioria descartou crime encomendado contra o ex-prefeito de Vilhena, José Luiz Rover.

Pela forma como os bandidos agiram chegaram ao local por acaso, pois as informações dão conta que eles estavam andando pelo bairro procurando uma casa para assaltar, quando se depararam com o portão entreaberto, com isso, aproveitaram o momento e um deles invadiu o imóvel de arma em punho, porém, a vítima, filho do ex-prefeito teria em um ato involuntário vendo a família e amigos a mercê dos ladrões, acabou por fazer algum movimento, com isso, o bandido disparou.

O setor de investigação da Polícia Civil deverá investigar todas as possibilidades. Mas pela ação rápida da PM e da Civil, no qual um foi preso no local e o outro na manhã desde sábado, o caso deverá ter um desfecho rápido.

Entretanto, a primeira vista, se descarta a possibilidade de crime encomendado, já que o ex-prefeito Rover, responde a diversos processos na justiça e teria feito delação premiada. No caso, entregado de bandeja a justiça, diversas pessoas importantes na cidade de Vilhena e do Estado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução