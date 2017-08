Alunos da escola Wilson Camargo realizam 3ª edição do projeto de história através de maquetes

Na manhã deste sábado, 26, os alunos da escola Wilson Camargo orientados pelo professor de história, Marcos Eduardo Romano realizaram uma exposição de maquetes contando desde a história antiga a contemporânea.

O projeto está em sua 3ª edição e consiste em transpor o conhecimento teórico em conhecimento prático, resultando na confecção das maquetes.

De acordo com o professor essa metodologia respeita as diversas inteligências múltiplas, pois trabalha com procedimentos visuais, auditivos e concretos facilitando a assimilação do conteúdo pelo aluno. As exposições foram feitas pelos alunos de 6º ao 9º ano.

Nesta edição os alunos do 9º ano estão reproduzindo, reconstruindo e revitalizando os primeiros estabelecimentos da cidade de Vilhena.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia