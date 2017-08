Barcelona goleia equipe do Genus e decide a final do Rondoniense de Futebol

O time feminino do Barcelona garantiu sua vaga para a final do Campeonato Rondoniense de futebol.

A equipe venceu de goleada as meninas do Genus por 5 a 0 na noite de sexta-feira,25, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

As meninas do catalão vilhenense decidiram o título estadual com a equipe do Porto Clube, neste sábado partir das 19h00, no estádio Aluízio Ferreira.

O campeão da final, garante uma vaga na fase preliminar do brasileiro A-2.

Texto e Foto: Extra de Rondônia

Fonte: Esportero