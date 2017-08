CEREJEIRAS: suspeito de estuprar menina de seis anos é identificado e está foragido

Na manhã deste sábado, 26, a redação do Extra de Rondônia recebeu via rede social uma foto no qual identifica o suspeito de ter molestado sexualmente uma garota de seis anos no município de Cerejeiras.

A reportagem entrou em contato com autoridades policiais de Cerejeiras, mas não foi autorizado a divulgação o rosto do suspeito nem o nome. Amigos relatam que o suspeito e conhecido da família.

A menina foi levada para Porto Velho e deverá passar por cirurgia, já que o suspeito usou de violência para praticar o crime. O estado da garota é grave.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração