Deputada emite nota de pesar pelo falecimento do jovem Luiz Rover

A deputada estadual Rosangela Donadon vem neste com grande pesar ofertar suas condolências pelo falecimento do jovem Luiz Eduardo Silva Rover, filho do ex-prefeito José Luiz Rover e da ex-primeira dama do município de Vilhena, Lisangela Rover.

“Manifesto aqui o meu sentimento de pesar e dor, como mãe e ser humana seria impossível não sofrer juntamente com a família deste menino tão jovem e querido por todos. Peço a Deus que conforte os corações de familiares e amigos neste delicado momento”.

Deputada Rosangela Donadon