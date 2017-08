Dia do Soldado é celebrado com homenagens e entrega de medalhas em Vilhena

No final da tarde de sexta-feira, 25, o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Vilhena, realizou solenidade alusiva de formatura do Dia do Soldado, e contou com a participação da Guarda Mirim, Bombeiro Mirim, alunos do Colégio Militar Tiradentes V.

O Dia do Soldado é comemorado no dia 25 de Agosto. A data, que tem por objetivo homenagear o trabalho dos membros do Exército Brasileiro, foi instituída em homenagem a Luís Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803. Com pouco mais de 20 anos já era capitão. Luís Alves de Lima e Silva – Duque de Caxias – lutou e defendeu o Brasil em confrontos externos e internos.

A comemoração se estendeu a premiação de policiais militares, bombeiros com insígnias e medalhas.

O Coordenador Regional da Polícia Militar, Coronel Rildo Jose Flores, encerrou a solenidade parabenizando a todos os soldados do Tiro de Guerra, Aeronáutica, Bombeiros Militar e Polícia Militar. Em seguida, tropas desfilaram em contingencia às autoridades militares, poder judiciário, autoridades políticas e familiares.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia