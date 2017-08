Ex-prefeito é atingido na cabeça durante assalto que tirou a vida de seu filho; suspeito foi preso

Lucas Rodrigues Ramos, suspeito de balear e matar Luiz Rover, de 22 anos, filho do ex-prefeito de Vilhena, José Rover, no início da madrugada deste sábado, 25, na residência da família, localizada no Jardim Eldorado, foi detido no local do crime, pelo subtenente aposentado da Polícia Militar, e atual vereador, Carlos Suchi.

Segundo informações, a vítima havia saído de casa pra comprar bebida e ao retornar, Lucas e seu comparsa aproveitaram que o portão da garagem estava aberto, e entraram juntamente com o jovem, rendendo toda a família.

Em certo momento, Lucas, que é de Mato Grosso e está na cidade apenas a três dias, disparou contra Rover, que foi protegido por seu filho, que acabou morrendo a caminho do hospital.

Lucas, que confessou o crime, mas se nega a revelar o nome de seu comparsa, que conseguiu fugir, foi rendido por Sushi, que é vizinho do ex-prefeito e após ouvir os disparos, foi averiguar do que se tratava e acabou tendo êxito na prisão do assaltante.

Ao todo, foram efetuados três disparos, sendo que dois atingiram Luiz, um no pescoço e outro na costa. O terceiro disparo atingiu de raspão a cabeça de do ex-prefeito, que também foi socorrido, juntamente com filho, pelos familiares e passa bem.

Até o momento não se tem informações da causa que teria levado Lucas a disparar contra o ex-prefeito, mas a polícia investiga o caso e segue em busca do foragido.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação