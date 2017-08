Filho do ex-prefeito José Rover é baleado e morre durante assalto em Vilhena

O crime ocorreu no início da madrugada deste sábado, 26, na residência do ex-prefeito José Rover, localizada próximo a Escola Paulo Freire, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta de que dois indivíduos armados, chegaram em um motocicleta e renderam a família, que estava em frente a residência e anunciaram o asssalto, momento este em que o jovem José Luiz Rover, de 22 anos, acabou sendo baleado com dois tiros, ao tentar proteger o pai.

O corpo do jovem, que acabou morrendo a caminho do pronto-socorro, se encontra no IML da funerária São Matheus e segundo informações não oficiais, um dos assaltantes teria sido preso pela Polícia Militar, porém, nossa reportagem está apurando o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social