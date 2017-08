Jovem suspeito de estuprar menina de 6 anos em Cerejeiras se apresenta à polícia

Por volta das 19h00 deste sábado, 26, o jovem de 19 anos, identificado como Ismael Pereira, principal suspeito de estuprar uma menina de 6 anos na noite de sexta-feira, 25, se apresentou sem a companhia de um advogado, na Delegacia de Polícia de Cerejeiras.



Segundo o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Spiça, Ismael relatou que no dia do crime, saiu de sua residência por volta das 16h40, mesmo horário que o crime teria ocorrido, para ir até a casa de amigos, tomado um sorvete na rua e ao retornar, teria se deparado com o pai da criança já o acusando do estupro.

Ismael relatou ainda, que ao avistar a viatura da polícia, subiu em um pé de jaca e ali teria permanecido por muito tempo, e em seguida saiu pelos fundos de sua residência, se escondendo em um matagal, onde permaneceu até o início da noite deste sábado.

Ainda segundo o jovem, como havia ficado sem comer e beber, foi até a residência de um amigo, que lhe aconselhou a se entregar, devido o crime ter sido divulgado na imprensa e sua foto estar circulando pelas redes sociais.

Diante dos fatos, Ismael resolveu se apresentar à polícia, porém, nega ter cometido o crime.

Ismael, que apesar de ter fugido do flagrante, recebeu voz de prisão, foi recolhido ao Presídio Municipal, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação