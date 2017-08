Luiz Rover será velado e sepultado hoje em Vilhena

O Corpo do jovem Luiz Eduardo Silva Rover, de 22 anos, filho do ex-prefeito de Vilhena, José Rover, morto em um latrocínio no início da madrugada deste sábado será velado na câmara municipal de Vilhena.

O velório do jovem terá início às 12h00 deste sábado, 25, e o sepultamento, que será realizado no cemitério municipal, está previsto para às 17h00.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social