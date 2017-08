Menina estuprada em cerejeiras passa por cirurgia e se recupera bem

As últimas informações sobre o caso divulga do pelo Extra de Rondônia, da menina de seis anos, que foi estuprada por seu vizinho, um jovem de 19 anos, na noite de sexta-feira, 25, dão conta de que a mesma passou por uma cirurgia no fim da manhã deste sábado, 26 e se recupera bem.

A menina que sofreu danos graves e foi encaminhada do hospital municipal de Cerejeiras diretamente para o Hospital Cosme e Damião, em Porto Velho, saiu da sala de cirurgia consiente e assistida por várias enfermeiras.

Ainda não há previsão de alta, devido o pós-operatório ser delicado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa