Prefeita Rosani Donadon lamenta morte de filho de ex-prefeito Rover

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon e seu esposo o ex-prefeito Melki Donadon e família, apresentam suas condolências e o mais profundo pesar pelo falecimento do jovem Luiz Eduardo Silva Rover (foto), filho do ex-prefeito José Rover, ocorrido de forma trágica na madrugada deste sábado, 26, no município.

Este é o momento de reflexão e pesar. Momento de se apegar a Deus diante de uma dor implacável, da perda de um jovem.

As palavras neste momento se tornam tão vagas, e só basta pedir a Deus forças para toda a família, para enfrentar esse momento tão difícil.

Deixamos nossas condolências e solidariedade a toda família.

Rosani Donadon e família