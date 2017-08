Presidente da Câmara lamenta morte do filho de ex-prefeito de Vilhena

O Presidente da Câmara Adilson Oliveira (PSDB) emitiu nota de pesar lamentando ocorrido de forma trágica na madrugada deste sábado, 26, a morte do jovem Luiz Eduardo Silva Rover, filho do ex-prefeito José Luiz Rover e da ex-primeira dama do município de Vilhena, Lisangela Rover.

Aos familiares e amigos nossos mais profundos sentimentos de pesar e nossa solidariedade nesse momento de grande tristeza para todos nós.

Fonte: Extra de Rondônia