Vilhenense capota carro próximo a Pimenta Bueno

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 25, na RO-387 – rodovia que liga Pimenta Bueno a Espigão do Oeste.

De acordo com informações policiais, a condutora do carro que ainda não teve o nome divulgado, mas é moradora de Vilhena, trafegava com um veículo Ford Ka sentido a Espigão quando por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle de direção e capotou as margens da rodovia.

Apesar de o automóvel ter captado por varias vezes, a motorista sofreu ferimentos leves. Ela estava sozinha no veículo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Pimenta Virtual