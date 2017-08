ARTIGO: Estratégia empresariais

Pensamentos de diversos autores sobre o assunto acima, para sua reflexão:

1.-A definição incorreta do negócio é a mais importante causa do fracasso das empresas;

2.-A TAM tinha 7 mandamentos dentre os quais destaco os seguintes: 2.1-Nada substitui o lucro; 2.2-Em busca do ótimo não se faz o bom; 2.3-A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder; e 2.4-Quem não tem inteligência para criar deve ter coragem para copiar;

3.-Nenhuma matéria prima é mais relevante do que idéias;

4.-Missão do Boticário é: Obtermos competência para criar produtos e serviços de beleza, traduzidos em valores percebidos pelos clientes, conquistando sua fidelidade e assegurando crescimento com rentabilidade;

5.-Se queres colher a curto prazo plante cereais. Se queres colher a longo prazo, plante árvores frutíferas. Se queres colher para sempre, capacite as pessoas;

6.-Não há modo de mandar ou ensinar mais forte e suave do que o exemplo: persuade sem retórica, convence sem debate, esclarece as dúvidas e elimina todas as desculpas;

7.-As vencedoras do século XXI serão as empresas JEEP: com tração nas 4 rodas, adaptadas aos terrenos irregulares, enxutas, competitivas e com alta capacidade de manobras;

8.-Tendência relevante para o século XX!: o fator “tempo”valendo mais do que o “dinheiro”;

9.-Missão da Reebok é: Despertar a paixão por vencer, fazer o extraordinário e conquistar o coração do cliente; e

10.-Visão da Chevron: Ser o melhor do que o melhor; Funcionários orgulhosos; Clientes nos preferindo; Concorrentes nos respeitando…

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra Rondônia