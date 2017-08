Homem é esfaqueado durante discussão por causa de uma grelha de churrasco

Fabio Bragança Tavares, de 39 anos, foi esfaqueado por volta das 22 horas deste sábado, 26, em uma residência localizada na Rua 916, esquina com a Rua 821, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Fabio que apresentava fortes sinais de embriaguez, foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, e mesmo na presença na polícia, se negou a prestar informações do que havia ocorrido e de quem o teria agredido.

Porém, uma testemunha relatou as militares que atenderam o caso, que a proprietária da residência onde Fábio foi esfaqueado, identificada apenas como Isabel, pegou uma grelha de assar carne emprestada de Fabio, pois iriam realizar um churrasco, no qual a vítima compareceu. Em determinado momento, ambos acabaram se desentendendo e Fabio resolveu ir embora e levar a grelha consigo, o que teria provocado a ira de Isabel, que acabou trocando alguns empurrões com o mesmo.

Diante da cena, o namorado da mulher, que não foi identificado, se apossou de uma faca e efetuou um único golpe nas costas de Fabio, que correu para o meio da rua e lá ficou até ser socorrido.

Fabio deu entrada no pronto-socorro do Hospital Regional consciente e segundo informações colhidas pela nossa reportagem ainda no local, não corre risco de morte.

A referida mulher e seu namorado, ainda não foram localizados.

Texto e foto: Extra de Rondônia