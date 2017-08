Presidente da Câmara diz que “notícias mentirosas” atrapalham harmonia entre legislativo e executivo em Vilhena

O vereador Adilson de Oliveira (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 24, onde na ocasião falou sobre a parceria entre legislativo e executivo, entre outros assuntos de relevância para a cidade.

O presidente começou dizendo que “notícias mentirosas” prejudicam a harmonia entre legislativo e executivo, e que “não há divergências entre os poderes”.

De acordo com Adilson, “em nenhum momento se falou sobre Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar qualquer tipo de ilícito que tenha ocorrido na gestão da prefeita Rosani, já que, para se abrir uma CPI, tem que ter embasamento legal e provas contundentes”.

Ao falar sobre às ações de fiscalização parlamentar, Adilson foi enfático em afirmar que o vereador é eleito para tal função e a Câmara não se furtará em fiscalizar qualquer setor da prefeitura. Ele citou a visita realizada à Secretaria Municipal de Obras (Semosp), feita alguns dias. “É uma ação normal, obrigação de qualquer vereador em saber como está o andamento da pasta que é de suma importância para o desenvolvimento da cidade”, avaliou.

Ainda, segundo o presidente, após esta visita, apareceram várias versões na mídia distorcendo os fatos, sobre a presença dos vereadores no local. Na realidade – segundo ele – alguns vereadores foram à Semosp para pedir um documento que seria analisado pelos edis, porém, já era próximo às 12h e na secretaria não tinha uma pessoa responsável pelo setor para atender os vereadores.

“Com isso, os edis resolveram andar pelo pátio. No local foi observado que há muitas carcaças de máquinas de gestões passadas que não valem a pena serem recuperadas”, disse.

O presidente ressalta que recebeu diversas reclamações de pessoas que moram nas proximidades da Semosp, onde o barulho começa por volta das 05h00 e deixa os moradores estressados.

“É uma questão que a prefeita vai ter que enfrentar e tentar solução para este problema, pois a cidade cresceu e a secretaria ficou no meio do bairro. Será necessário que a Semosp seja remanejada para um local maior”, completou.

Já no quesito “grupo dos seis”, nome dado aos vereadores que seriam oposição ao Executivo, Adilson deixou claro que, para ele, não existe grupo, mas sim onze vereadores trabalhando para uma cidade melhor. “Portanto, vereador foi eleito para fiscalizar e assim será até o final de seu mandato. E esclareço que não sou contra a prefeita e sim a favor da verdade e do desenvolvimento do município”, ponderou.

Outro ponto destacado pelo presidente do Legislativo diz respeito aos projetos enviados à Câmara pelo Executivo, já que a maioria são aprovados pelos vereadores. “Isso demonstra que não existe “guerra”, muito menos retaliação de um lado ou de outro; às vezes apenas divergências de pensamentos. Há harmonia entre os poderes”, esclareceu.

Para encerrar, sobre o suposto abuso no uso de diárias, Adilson disse que “o legislativo está economizando, e a diferença pode ser vista no portal da transparência da casa”.

Texto e Foto: Extra de Rondônia