Rosani Donadon decreta três dias de luto pela morte de filho de ex-prefeito

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, decretou três dias de luto oficial pelo falecimento do jovem Luiz Eduardo Silva Rover, filho do ex-prefeito José Luiz Rover.

O decreto em questão é de número 40.649/2017 e foi assinado pela mandatária municipal neste sábado, 26, data do falecimento do jovem de forma trágica.

“Foi com muita tristeza e pesar que recebi a notícia do falecimento do jovem Luiz Eduardo Silva Rover. Este é o momento de reflexão e pesar. Momento de se apegar a Deus diante de uma dor implacável. Ao lado da minha família, pedimos a Deus que conforte o coração dos pais, familiares e amigos neste momento de dor. Deixamos nossas condolências e solidariedade a toda família”, externou a prefeita.

Texto e foto: Assessoria