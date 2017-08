Secretário de obras fala dos desafios de sua pasta em Vilhena

Josué Donadon, titular da secretária de Obras de Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou dos desafios por ele encontrados no setor que comanda.

O secretário disse que era notório quando assumiu a Semosp, sabia que iria ter muito trabalho para colocar a casa em ordem, porém, sabe que não pode ficar remoendo o passado, mas precisa fazer comparações, pois na época a obras tinha maquinário, contudo, estava praticamente tudo sucateado.

Entretanto, começou a recuperar alguns e licitar para poder repor peças em outros. Enfrentou muitas dificuldades para colocar as máquinas para trabalhar, mas é sabido que a burocracia impede a agilidade nas licitações e a demora é inevitável.

Além disso, foi feito levantamento de todas as máquinas para saber o que cada uma estava precisando para definitivamente colocar o parque para funcionar a contento.

Segundo o secretário, foram recuperados até o momento, sete caminhões caçamba, uma PC, uma retroescavadeira, um caminhão espagiador usado na construção de asfalto e dois caminhões pipa, além de outros. Josué disse que o trabalho está sendo realizado com o orçamento do ano passado, que é considerado baixo. A secretaria fechou o ano de 2016 com um défit de R$ 20 milhões.

Josué confirma que a prefeitura já adquiriu três caminhões novos, sendo: duas caçambas e um no chassi, este está sendo preparado para acoplar a usina móvel de asfalto que no máximo em 10 dias estará chegando à cidade, além da usina fixa para operação tapa buraco.

A secretaria está com dezenas de servidores nas ruas trabalhando no desentupimento das galerias pluviais, pinturas de meio fio, podas de arvores, entre outros.

A questão da construção de asfalto de ruas e avenidas que estavam parados devidos entraves da gestão anterior, após negociação a Caixa Econômica Federal liberou cerca de R$ 1.2 milhão para a conclusão. Inclusive na lista está a Avenida Rondônia.

Josué enfatizou que está com o cronograma em mãos para recuperação e cascalhamento em todos os bairros que tem ruas e avenidas que ainda não receberam o benefício do asfalto. Além disso, os distritos também receberão o beneficio do cascalhamento e todas as estradas vicinais.

Sobre erosão do final da Avenida 740, no bairro Cristo Rei, o secretario disse que, licitou o trabalho de emergência em torno de R$ 450 mil, devendo chegar a R$ 600 mil até o final da obra, dinheiro este de recurso próprio do município.

Josué relata que fará um trabalho forte para desentupir as tubulações para que as águas das chuvas voltem a correr nos bueiros e assim acabar com os alagamentos em vários pontos da cidade. Incluindo colocação de novas manilhas em pontos estratégicos.

De acordo com o secretário, foi feito levantamento sobre a questão da iluminação pública, no qual apontou 60% das lâmpadas queimadas, foram compradas 2 mil lâmpadas para atender a demanda, sendo que, o levantamento apontou 5 mil pontos que precisa ser recuperado, tanto com lâmpadas quanto com relê. Onde foi recuperado e depois teve problema novamente, a equipe da obra voltará para refazer o reparo.

Sobre o local onde se encontra a secretaria de obras, que está no meio do bairro Jardim Eldorado, inclusive com diversas reclamações de moradores que não suportam mais o barulho a partir das 5 horas da manhã, Josué disse que na gestão passada foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o ministério público para a secretaria sair daquele local.

Ademais, foi feito contato com o ministério da agricultura, onde seria doado o pátio da antiga Conab para a construção da Semosp, porém, até o momento não houve resposta ao pedido da prefeitura.

Na questão que alguns vereadores que foram até ao pátio da secretaria de obras e após uma fiscalização, cogitou-se sobre desvio de combustível, e com isso, abririam uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra a prefeita para apurar crime de responsabilidade, Josué explica que a Semosp sempre teve parceria com diversos segmentos do governo, e não seria diferente a parceria entre a obra e o DER no qual o combustível foi liberado para abastecer os caminhões e as máquinas que estão trabalhando em parceria com a prefeitura.

O secretário enfatiza que não tem nenhum tipo de problema com nenhum vereador e é de suma importância que se faça fiscalização aos bens públicos. “Estou de braços abertos na secretaria a qualquer hora que os vereadores queiram fazer uma visita”, declarou Josué.

Para finalizar a entrevista, Josué afirma que sua gestão à frente da pasta no primeiro semestre e 2017 – foi muito proveitosa, pois teve diversas conquistas em tão pouco tempo. E, está sempre com as portas abertas para receber qualquer pessoa em seu gabinete.

Texto e Foto: Extra de Rondônia