Sob aplausos e comoção, filho do ex-prefeito Rover é enterrado em Vilhena

Foi enterrado na manhã deste domingo, 27, no Cemitério Cristo Rei, em Vilhena, o corpo do jovem Luiz Eduardo José Silva Rover, 22 anos, filho do ex-prefeito José Luiz Rover e da ex-primeira-dama Lisângela Rover.

Ele foi morto na madrugada de sábado, 26, durante assalto na residência do ex-prefeito no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Antes do enterro, familiares e parentes fizeram preces e discursos em homenagem ao Jovem Luiz Rover. O corpo do jovem Luiz Rover foi enterrado sob aplausos por volta das 09h30, em um jazigo familiar.

O corpo do jovem Luiz Eduardo Silva Rover, de 22 anos, foi velado nas instalações da Câmara Municipal de Vilhena.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia