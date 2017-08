CEREJEIRAS: homem morre após cair em igarapé com veículo com placas de Vilhena

O acidente ocorreu na noite de domingo na linha 8, da 2ª para 3ª Eixo, sentido o distrito de Estrela, em Cerejeiras, quando o motorista, José da Silva, de 54 anos, que conduzia um Gol Copa cinza, com placas de Vilhena, perdeu o controle da direção e caiu em um igarapé

Com a queda do veículo, o condutor sofreu um corte grande e profundo na cabeça e acabou falecendo no local.

Um morador local, que encontrou o veículo, já na manhã desta segunda-feira, 28, acionou a Polícia Militar de Pimenteiras e o Corpo de Bombeiros de Cerejeiras, que compareceram ao local e constataram o óbito e precisaram quebrar os vidros do veículos para a retirada do corpo.

Texto e fotos: Extra de Rondônia