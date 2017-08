CHUPINGUAIA: após bater caminhoneta, prefeita não registra ocorrência com medo do veículo ser recolhido por imposto atrasado e com mais de R$ 4 mil em multas

Uma caminhonete VW Amarok que pertence a prefeitura do município de Chupinguaia, foi recolhida pelo Detran no final da semana passada.

De acordo com informações recebidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo foi usado pela prefeita Sheila Mosso (PV) até o final de Julho.

Na ocasião, ela havia batido a caminhonete e quebrado o retrovisor, no qual até o momento não foi consertado. Porém, pelo fato da picape estar com imposto atrasado e com mais de R$ 4 mil em multas, ela não registrou a ocorrência.

A informação repassada à reportagem é que chegou uma caminhonete Hilux nova para atender a saúde. Mas pelo que parece foi feito desvio de função e o veículo está sendo usado no gabinete da prefeita. Com isso, a caminhonete Amarok foi colocada à disposição da educação.

A picape foi parada numa blitz do Detran no distrito de Boa Esperança. Ao puxar no sistema foi constatado que o veículo estava com o documento em atraso e havia mais de R$ 4 mil de multas. Além do retrovisor quebrado, entre outras avarias.

Diante dos fatos, a caminhonete foi recolhida ao pátio do Detran.

Lembrando que este não é o único caso envolvendo veículos oficiais que acontece na cidade de Chupinguaia na gestão da prefeita Sheila.

Um caminhão pipa da prefeitura já foi recolhido, pois se envolveu em acidente por duas vezes, no qual o motorista não era habilitado.

O Extra de Rondônia deixa espaço reservado caso a prefeita queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia