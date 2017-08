Em Rondônia, morador reage e é atingido com seis tiros durante assalto; veja vídeo

Um jovem de 25 anos, Ricardo Pereira da Silva, foi atingido com seis tiros no final da tarde deste sábado (26), após reagir a um assalto em uma residência na esquina das Ruas Raimundo Cantuária e Esperança, Bairro Lagoinha, na Zona Leste de Porto Velho.

Segundo informações de testemunhas, pelo menos quatro homens e uma mulher chegaram em um automóvel modelo Gol de cor vermelha e três deles invadiram a casa com armas em punho e anunciaram o roubo, rendendo os moradores, inclusive a vítima.

Ricardo reagiu e tentou tomar a arma de um dos criminosos, entrando em luta corporal. Outro bandido socorreu o comparsa e acabou atingindo o homem com vários disparos. O bando fugiu levando vários pertences das vítimas. Ricardo foi colocado dentro de um carro particular e socorrido para a UPA da região. Ele foi atingido quatro vezes no braço, na boca e no tórax e teve que ser transferido pelo Samu para o Pronto Socorro João Paulo II em estado grave.

Policiais militares foram acionados e após colher as informações realizaram diligências na região para localizar o veículo usado no crime e acreditam que esse mesmo carro esteja sendo usado em vários roubos em residências. Os criminosos já foram identificados.

Veja no link abaixo

https://www.youtube.com/watch?v=FjO2aeWayzI” frameborder=”0″ allowfullscreen>

Autor, foto e vídeo: Rondoniagora